Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo: da Regione via libera ai fondi per l’ex Gil

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Come da me anticipato nei giorni scorsi, la Giunta regionale, nella seduta di oggi, ha approvato una variazione di bilancio che prevede, tra le varie voci, un finanziamento di 2.200.000 a beneficio della struttura ex Gil, situata in via della Liberazione”. A dichiararlo è il consigliere regionale capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. “Il mio grazie – aggiunge Febbo – va alla giunta regionale in particolare al presidente Marsilio che hanno confermato, una volta di più, la loro attenzione nei confronti della città di Chieti – precisa la nota online. Si tratta, infatti, di risorse che consentiranno di riqualificare una struttura, situata nel cuore del capoluogo teatino che ha ospitato per molti anni l’Agenzia regionale di promozione culturale ma che versava nel più completo abbandono dopo i danni subiti a causa del sisma del 2016. Va ricordato che inizialmente la struttura non era stata inserita nell’elenco degli immobili regionali destinatari degli interventi, dal precedente governo regionale – si apprende dalla nota stampa. Successivamente, però, grazie all’input dei tecnici regionali, che hanno interessato l’Ufficio speciale per la ricostruzione Sisma 2016, si è potuto procedere prevedendo la somma necessaria per restituire al patrimonio della città di Chieti – conclude Febbo – una struttura che, tra l’altro, vibra sorge a pochi passi dalla Cittadella della cultura che sorgerà nell’ex caserma Bucciante”. (com/red)

