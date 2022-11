Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo (FI): definita vertenza Tpl/La Panoramica

- Advertisement -

– “Con la sottoscrizione dell’accordo tra La Panoramica, OO.SS. e Comune di Chieti avvenuta ieri presso la sede di Confindustria, si chiude una vertenza che si trascinava da troppo tempo”. Lo annuncia il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, e prosegue: “L’ intervento economico della Regione da ben € 400.000, ha permesso un ristoro importante agli oltre 100 lavoratori della concessionaria che unilateralmente aveva risolto la contrattazione di 2° livello a danno degli stessi – aggiunge la nota pubblicata. Peraltro da mesi non si trovava la ‘quadratura’ per trasferire queste risorse che la Regione, su mio emendamento, aveva versato prontamente presso la tesoreria del Comune di Chieti alla società La Panoramica e quindi ai dipendenti della stessa”. “Dai tavoli di raffreddamento prontamente convocati dalla Prefettura – spiega Febbo – che hanno visto anche la partecipazione della Regione con il sottosegretario Umberto D’Annuntis, del dirigente Giovanni Marchese e del sottoscritto, la concessionaria frapponeva anche difficoltà di natura interpretativa della norma regionale che prontamente chiarivo con un provvedimento di interpretazione autentica – si apprende dal portale web ufficiale. Peraltro il Dipartimento trasporti regionale si è adoperato propositivamente per superare le varie problematiche che la stessa concessionaria frapponeva”. “Ora che la vicenda si è chiusa con sollievo, soprattutto delle maestranze che vedono felicemente acquisito il risultato anche economico, oltre che morale e lavorativo, vorrei esprimere un ringraziamento sia al sottosegretario D’Annuntis che al dirigente Marchese per il loro sostegno e apporto per il conseguimento di questo importante risultato” conclude Mauro Febbo – (com/red)

