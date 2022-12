Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo (FI) su impianti Passo Lanciano-Maielletta

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Ancora una volta qualche pseudo associazione ambientalista interviene contro lo sviluppo sostenibile di un comprensorio, quello di Passo Lanciano-Maielletta, che ha necessità di far emergere tutte le proprie potenzialità. Questi pseudo ambientalisti lo fanno a gamba tesa ma questa volta hanno preso ‘fischi per fiaschi’ dimostrando tutta la loro avversione ideologica per lo sviluppo, peraltro dimostrando di non conoscere la procedura che si sta adottando, cioè l’art 26 del testo unico dell’ambiente, la valutazione di incidenza è un atto successivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ben conosciamo perché ci siamo ampiamente confrontati più volte con i pareri rimessi dal Parco e dagli altri portatori di interessi, che sono di tutt’altro tenore rispetto a quanto da loro riportato – riporta testualmente l’articolo online. Pertanto rigettiamo in toto quelle che riteniamo esclusivamente loro interpretazioni dettate da un isterismo che vuole esclusivamente affossare il progetto pur sapendo di essere nel torto – aggiunge testualmente l’articolo online. Come già più volte ribadito su questo progetto, sicuramente sostenibile dal punto di vista economico, turistico ed ambientale, crediamo molto e pertanto si va avanti – aggiunge la nota pubblicata. In attesa di confrontarci seriamente sui tavoli istituzionalmente e tecnicamente preposti”. La dichiarazione è del consigliere regionale, capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it