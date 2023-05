Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo: il cdx ha colto importanti risultati

- Advertisement -

Consiglio Regionale d'Abruzzo

– “Abbandonato anche dai suoi Consiglieri regionali del Pd e dagli amministratori locali, l’onorevole D’Alfonso continua nel suo sabato del villaggio per tenere accesi i riflettori rispetto a una sopravvivenza politica ormai tramontata” E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo che aggiunge: “Non riuscito il siluramento alla Presidenza della Fondazione Pescarabruzzo dell’ex amico prof. Mattoscio, nonostante lo sforzo profuso arrampicandosi sugli specchi con motivazioni illusorie e addirittura il coinvolgimento di Commissioni d’inchiesta parlamentari, ora è passato ad argomentare la sua opposizione all’attuale Governo regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le argomentazioni sono veramente stucchevoli e prive di fondamento ma colorite dal solito linguaggio logorroico e autoreferenziale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma è veramente commovente vederlo lì da solo, senza alcun dirigente, Consigliere regionale o amministratore locale del Pd al proprio fianco per sostenerlo e condividere le sue elucubrazioni prive di fondamento passando da Muraglia a Saletti, dal direttore Saga alla Fondovalle Val di Sangro, dal tracciato ferroviario Pescara-Roma a Enac ecc. L’onorevole D’Alfonso si facesse una ragione del suo isolamento, del fatto che gli abruzzesi lo hanno già giudicato negativamente ma soprattutto non dimenticano che rimane un fuggiasco – riporta testualmente l’articolo online. Il centrodestra, in questi anni, nonostante i 30 mesi di pandemia e i 15 mesi di guerra con tutte le conseguenze economiche disastrose, ha governato cogliendo risultati importanti e di sviluppo; gli abruzzesi per la prima volta negli oltre 50 anni di storia della Regione si apprestano a confermarlo alla guida della stessa – viene evidenziato sul sito web. Un sano bagno di umiltà e un’attenta riflessione gioverebbero alla salute e forse anche politicamente” conclude così il capogruppo Mauro Febbo in risposta alla conferenza stampa dell’onorevole Luciano D’Alfonso – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

