Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo: nessuna fuga, sono loro che non si parlano

– “Avevo chiesto io al Presidente della Commissione di Vigilanza, sempre dei 5stelle, di fare slittare la Commissione convocata per mercoledì perché lo stesso Smargiassi la scorsa settimana ci aveva annunciato ufficialmente che la seduta si teneva giovedì 26, per cui avevo (insieme ad tri colleghi anche di minoranza) preso impegni e chiesto slittamento prontamente accordato dal Presidente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Debbo constatare che tra i 5stelle, dopo la scissione, continuano i malesseri, tutti contro tutti, addirittura non comunicano tra loro e cercano di coprire le loro divisioni ad altri”. E’ quanto si legge in una nota del capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

