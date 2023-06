Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo: più di 8 milioni per le strade del chietino

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La Giunta regionale ha approvato una delibera che assegna fondi pari a oltre 32 milioni di euro destinati a interventi infrastrutturali su tutto il territorio – riporta testualmente l’articolo online. In particolare 8 milioni e 700 mila euro riguarderanno lavori sulle strade della provincia di Chieti e tra questi figura la sistemazione della “Strada della Pace” (Buonconsiglio) con un finanziamento pari a 900 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Come avevo anticipato nei mesi scorsi l’intervento era stato individuato in due delibere Cipes ma la competenza non era della Regione; era infatti stata conservata in capo al Ministero delle Infrastrutture su indicazione dell’allora ministro Toninelli che forse non aveva cognizione di come si dovesse intervenire a livello locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tanto è vero che successivamente il Ministero aveva deciso di riassegnare la competenza alle Regioni con decreto del 31 marzo scorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Superati quindi tutti i passaggi procedurali, a dispetto delle critiche faziose e pretestuose di alcuni esponenti del movimento 5 stelle, siamo arrivati finalmente alla concessione del finanziamento grazie al quale si potrà procedere all’intervento, in quanto il Consorzio di Bonifica Centro non è stato con le mani in mano ma ha già provveduto alla assegnazione della progettazione, risolvendo definitivamente una problematica che durava da troppo tempo – riporta testualmente l’articolo online. Tra gli interventi finanziati ci sono anche il Completamento SP Villalfonsina (1.400.000,00); Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 88 “Sangrina” (300.000,00); Lavori di realizzazione strada di collegamento ex S.S. 86 – FV Treste Comune (1.500.000,00); Lavori di sistemazione della strada consortile F. V. Dendalo (1.800.000); Nuova viabilità alternativa Via Verde Comune di Casalbordino (500.000)”. Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – recita il testo pubblicato online. (com/red)

