Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo: potenziamo l’Ospedale di Chieti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

-“Con l’approvazione del progetto di reingegnerizzazione del policlinico di Chieti da parte del Ministero, per complessivi 60 milioni di euro, abbiamo dato una risposta concreta alla becera disinformazione, condita da troppe fake news, portata avanti in questi mesi dall’opposizione del cosiddetto “campo largo” che, ormai ridotta a “campetto”, la butta a caciara pur di trovare un modo per farsi notare”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo che aggiunge: “Inoltre è di pochi giorni fa l’aggiudicazione degli interventi sull’ospedale clinicizzato da parte della Strever spa per un importo complessivo di 11,2 milioni di euro, ricompresi nei 60 milioni già approvati dal Ministero, a dimostrazione del lavoro fatto e della volontà di riqualificare e potenziare il nostro nosocomio – recita il testo pubblicato online. Va detto che con la prossima approvazione della rete ospedaliera si porterà a compimento un percorso di potenziamento dell’attività sanitaria con il contestuale riconoscimento del ruolo della Facoltà di Medicina dell’UdA. Sono questi i fatti che mettono a tacere gli inutili allarmismi di taluni soloni di professione che non avendo argomentazioni valide alimentano inutili e controproducenti polemiche – A loro non resta altro che portare avanti una politica fatta solo di chiacchiere&selfie” conclude Febbo – aggiunge testualmente l’articolo online. conclude Febbo – (com/red)

