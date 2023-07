Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo: prima riunione del gruppo di Forza Italia

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Si è svolta questa mattina all’Aquila la prima riunione del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale alla quale hanno partecipato tutti i componenti, con Tony Di Gianvittorio collegato in remoto – recita il testo pubblicato online. Sono stati esaminati tutti i punti programmatici da realizzare per il programma di fine legislatura ai quali si sono aggiunte, e sono state esaminate, una serie di emergenze da affrontare nell’immediato – recita il testo pubblicato online. Oltre alla rete ospedaliera, per la quale si attende solo l’ultimo passaggio burocratico ministeriale prima del passaggio in Consiglio regionale, tra le priorità ci sono la nuova Legge urbanistica, l’ultima è datata 1983, per la quale si sono conclusi i confronti mirati a raccogliere i contributi di tutti i portatori di interesse, e la riforma della Polizia locale, anche qui il precedente testo è vecchio di trent’anni – precisa il comunicato. I due provvedimenti presto approderanno in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Forza Italia si farà portavoce delle emergenze dei territori per promuovere interventi legislativi e finanziari dedicati alle problematiche causate dalla peronospora, i cui danni sono enormi e su cui si attendono provvedimenti di ristoro a livello europeo e nazionale ma noi possiamo intervenire per garantire liquidità con un prestito di conduzione straordinario e rinnovabile per un triennio – recita il testo pubblicato online. Altro tema prioritario e di fortissima attualità riguarda l’apicoltura per la quale è necessario agire concretamente; c’è poi la necessità di definire compiutamente la Legge sui maestri di sci oltre alla programmazione del ciclo dei rifiuti – precisa la nota online. Per tutte queste tematiche i consiglieri di Forza Italia si impegneranno con iniziative, confronti e proposte affinché si arrivi a dare risposte tangibili e immediate”. Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

