Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo replica a M5S e Csx: maggioranza granitica

– “La Maggioranza di centrodestra è granitica, non è interessata da nessuna frattura e non perde colpi; anzi, porterà avanti le riforme che si è prefissata anche nelle Commissioni consiliari dove evidentemente si sono registrati dei “tecnicismi” che solo chi ha amministrato può comprendere: tutti i provvedimenti saranno esaminati e votati – aggiunge la nota pubblicata. Invito pertanto i Consiglieri di opposizione a essere più sereni e soprattutto a evitare polemiche sterili e pretestuose – Sorprende l’atteggiamento a corrente alternata dei consiglieri 5 stelle che fingono di indignarsi per la gestione dei lavori in Commissione Sanità e poi, nello stesso giorno, hanno disertato la seduta della Commissione Politiche europee, lasciando i banchi vuoti così come i colleghi del centrosinistra, dove peraltro abbiamo approvato due integrazioni alle normative europee a difesa dell’agricoltura e della pesca abruzzese e nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Peraltro, proprio loro ci accusano di lotte interne quando il loro gruppo si è assottigliato con il passare dei mesi perdendo pezzi (vedi Cipolletti passato al Gruppo misto e spesso a sostegno della maggioranza) ed è sempre più consumato dalle frizioni, anche in sede di votazione, tra il gruppo dei regionali e quello filo-governativo (Stella) e in ultimo con il paladino del “giustizialismo qualunquista” (Pettinari). Da quale pulpito poi arrivano le “accuse” di Pietrucci e Paolucci che nella passata legislatura erano componenti di una maggioranza che per ben 2 anni ha avuto problemi con 3 assessori (Sclocco, Gerosolimo e Di Matteo) che addirittura non partecipavano alle sedute di Giunta ed era alle prese con continui litigi e tensioni che si ripercuotevano anche in Aula a causa degli assessori “scissionisti” a cui spesso si univa il collega Olivieri”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

