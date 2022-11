Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo replica al csx: la solita sceneggiata

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Anche oggi abbiamo assistito al solito teatrino delle opposizioni in sede di Commissione Bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. Trincerandosi dietro il demagogico e pretestuoso rigetto da parte della maggioranza di voler destinare risorse all’emergenza energetica e di un fantomatico maxi emendamento, hanno inscenato a uso dei media e dei social media una vera e propria sceneggiata: il solito Pettinari si è presentato con un plico di emendamenti, abbinato alla solita da foto da mettere in rete che però, guarda caso, non dovevano e soprattutto non potevano essere presentati; il tutto accompagnato dagli interventi logorroici di Silvio Paolucci impegnato ormai solo a cercare di realizzare il famoso “campetto largo” PD – 5stelle – recita la nota online sul portale web ufficiale. C’è da chiedersi perché i rappresentanti delle opposizioni non presentino un loro un disegno di legge con il quale indicare quali e quante risorse stanziare, a chi indirizzare i fondi (famiglie, imprese, agricoltori ecc.) e con quali modalità. Parlano di milioni di euro disponibili ma poi non dicono dove e come individuarli – Eppure compito dei Consiglieri regionali è proprio legiferare; peraltro, oltre ai propri consulenti, possono fruire di un vero e proprio esperto, il già assessore Bilancio e Sanità Paolucci che sicuramente sarebbe in grado di fare quanto ci si aspetta – viene evidenziato sul sito web. Di fatto la Commissione Bilancio si è tenuta regolarmente, sono stati approvati i progetti di legge e giovedì prossimo ci sarà il Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La maggioranza di centrodestra, con i fatti, va avanti nell’interesse degli Abruzzesi”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

