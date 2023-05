Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo: seduta di Consiglio regionale produttiva

- Advertisement -

– “Come consuetudine, a dispetto degli annunci di un Consiglio regionale infuocato, di maggioranza assente e altre fantasie anche oggi l’esperienza e soprattutto il buon senso hanno confermato che la realtà è ben diversa – si legge sul sito web ufficiale. La seduta odierna infatti è stata molto produttiva grazie soprattutto all’approvazione del progetto di legge “Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 5/2023, 47/2022, 22/2022 e 24/2022, in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili” all’interno del quale hanno trovato spazio: il cofinanziamento dei fondi FESR per il sistema economico grazie al quale si libereranno 60 milioni di euro di risorse a sostegno dell’economia abruzzese; definito il “famoso” intervento in favore delle famiglie per il caro bollette che non è stato affatto cancellato ma modificato rispetto a quello che era la norma prevista nella Finanziaria che la Conferenza Stato-Regioni all’unanimità aveva deciso di congelare – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, è previsto un contributo di 90 mila euro per lo svolgimento della Collegiale della Nazionale femminile di volley a Lanciano e l’anticipo del contributo straordinario all’Istituto salesiano San Giovanni Bosco di Vasto per gli interventi sul centro di formazione professionale (126 mila euro)”. Così in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

