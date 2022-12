Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo:chi grida allo scandalo dimentica il passato

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Quasi sempre, a fine anno, quando c’è da approvare il Bilancio di previsione, si verifica la rincorsa ad evitare l’esercizio provvisorio – riporta testualmente l’articolo online. Intanto vorrei sgombrare il campo da un fatto: l’esercizio provvisorio, che magari dura solo per qualche giorno, non arreca alcun danno alle casse della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anzi, tutt’altro, poiché si va avanti a dodicesimi e solo per le spese obbligatorie – E’ solo un fatto di immagine negativa, politicamente ed amministrativamente; nel caso dello Stato ne risentirebbe la Borsa e conseguentemente i Titoli di Stato, ma non è il caso della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A chi oggi grida al vento vorrei ricordare ad esempio quello che è accaduto per l’anno 2018, giunta D’Alfonso-Paolucci: il Consiglio regionale fu convocato per le ore 9 del 31 dicembre 2018 per arrivare alla approvazione alle ore 17,48. E ricordo che la tanto “bistrattata” tagliola è stata opera sempre del governo PD D’Alfonso-Paolucci – aggiunge la nota pubblicata. Ai 5 Stelle vorrei ricordare poi quello che è accaduto al Governo Conte 2 per l’anno 2021, laddove il bilancio fu approvato il 30.12.2020. Questa è la realtà dei fatti e delle date – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ciò che vale è il contenuto e mi sembra che questo Bilancio di previsione risponda alle esigenze degli Abruzzesi – precisa il comunicato. Poi certo tutto è migliorabile e lo faremo nel corso dell’anno, magari integrandoci con il Governo Nazionale e l’U.E”. E’ quanto ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – recita il testo pubblicato online. (com/red)

