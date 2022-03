Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo(FI) al CSX:”Nessun problema di Maggioranza”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila – “Nessuna maggioranza in frantumi – precisa il comunicato. Sono tre anni che questo Governo assicura il numero legale e non va sotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo stesso non si può dire della precedente legislatura – dichiara il consigliere di Forza Italia, Mauro Febbo – Fa specie che proprio Dino Pepe, assessore con D’Alfonso, denunci una cosa del genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per due anni la precedente Giunta ha lavorato con due assessori che non partecipavano alle riunioni in dissenso con la maggioranza”. “Alcuni Consiglieri della passata maggioranza – spiega Febbo – si sono assentati dalla ‘Terza Commissione agricoltura’ perché stavano preparando altri documenti, quindi ampiamente giustificati – Colpevole invece l’assenza, pochi minuti dopo, dei Consiglieri del centrosinistra alla seduta della “Quarta Commissione politiche europee”, così come da me documentato fotograficamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’unico presente era il collega Dino Pepe – si apprende dalla nota stampa. Le dichiarazioni dell’opposizione, insomma, non hanno alcun senso politico o amministrativo” conclude Mauro Febbo – (red)

