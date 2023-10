Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo:grande senso di responsabilità del Consiglio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Esprimo grande soddisfazione per l’esito dei lavori in Consiglio regionale con l’approvazione all’unanimità dei documenti presentati dalla maggioranza (che mi vede come primo firmatario) e dall’opposizione a dimostrazione della massima attenzione ai temi legati al mondo agricolo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di un atto di grande responsabilità dovuto al nostro settore primario che sta vivendo una delle fasi più critiche dal dopoguerra a oggi – aggiunge la nota pubblicata. Difficoltà che coinvolgono un numero tale di aziende e micro aziende i cui effetti economici si faranno sentire anche dal punto di vista sociale – Era quindi giusto e doveroso che il Consiglio regionale non si spaccasse su temi così importanti e approvasse entrambe le proposte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Regione dal canto suo non può intervenire con risorse così importanti (220/380 milioni di euro) purtroppo ma ha il dovere di sollecitare Governo nazionale ed Europa affinché si mettano in campo interventi concreti ed efficaci così come hanno richiesto responsabilmente anche le organizzazioni agricole”. E’ quanto ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

