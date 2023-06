Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fedele (M5S) su manifestazione sanità aquilana

- Advertisement -

– “Parteciperò con convinzione alla manifestazione “LA SANITÀ PUBBLICA SI DIFENDE” a tutela del diritto alla salute in provincia dell’Aquila, che si terrà domani, giovedì 15 giugno alle ore 10:30, nel Piazzale antistante la Direzione generale della Asl1 in Via Saragat a L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Il Movimento 5 Stelle sarà sempre al fianco dei cittadini, delle associazioni e del personale sanitario nel chiedere più rispetto per un territorio che troppo spesso è stato massacrato dalle politiche scellerate del centrodestra in tema sanità. Dopo oltre quattro anni di Governo regionale a trazione Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia lo stato pietoso del nostro servizio sanitario pubblico è sotto gli occhi di tutti – Gli organizzatori denunciano carenze di personale e mancati investimenti in tecnologia; liste di attesa per l’accesso alle prestazioni specialistiche, ospedaliere o dei poliambulatori distrettuali; personale medico, infermieristico, amministrativo e tecnico stremato; precariato come forma ordinaria di reclutamento del personale; esternalizzazioni dei servizi; marginalizzazione dei Consultori familiari, sono alcuni dei fattori principali che limitano e, a volte, impediscono l’esercizio del fondamentale diritto alla salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Queste sono le stesse rimostranze che da anni mettiamo sul tavolo della discussione in Consiglio regionale, trovando sempre un muro di pressapochismo e scaricabarile proprio da chi è stato eletto per risolvere i problemi, anche in ambito sanitario – Noi continueremo a lottare dentro e fuori le istituzioni per garantire a tutti una sanità pubblica di qualità. È importante esserci perché è sempre più necessario far sentire la voce del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Noi ci siamo” così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Fedele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

