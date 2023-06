Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fedele: poche azioni a sostegno del Fucino

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Nella Commissione odierna abbiamo scoperto che, ad oltre due mesi dalle prime piogge e dalle successive richieste di intervento del comparto agricolo e del sottoscritto, la Regione Abruzzo ha chiesto lo stato di Calamità naturale al Governo nazionale in notevole ritardo – Inoltre, abbiamo dovuto constatare che non è stato previsto nessun “piano B” o misura complementare concreta – si legge sul sito web ufficiale. Ancora una volta i grandi annunci sulla stampa non si traducono in soluzioni ottimali per gli agricoltori: avevo ragione a chiedere contezza all’Assessore Imprudente nella sede istituzionale della Commissione, dove non c’è spazio per la propaganda ma concretamente si deve esporre la documentazione messa in campo per contrastare i danni alle produzioni agricole causati dal maltempo”. Ad affermarlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Fedele, che continua: “ Lo stato di Calamità naturale è una competenza nazionale, la Regione deve necessariamente mettere in campo anche azioni proprie e indipendenti per sostenere il comparto dell’agricoltura fucense, che di fatto è una delle zone più colpite dalle perturbazioni e da sola rappresenta un quarto del PIL agricolo regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ho chiesto all’Assessore di fornirci entro due settimane un piano dettagliato di azioni che la Regione Abruzzo deve porre in essere, poiché ad oggi non ci sono strumenti adeguati per sostenere gli agricoltori – precisa il comunicato. Infatti l’aumento delle quote del gasolio agricolo, peraltro non sufficiente, non può certamente essere considerata una misura risolutiva da parte della Giunta regionale che, voglio ricordarlo, è in gravissimo ritardo anche sugli investimenti necessari alle infrastrutture a servizio della produzione agricola e nel mettere in sicurezza il territorio e le relative coltivazioni – precisa il comunicato. I rappresentanti di imprese e lavoratori ascoltati oggi in Commissione, infatti, hanno confermato gli ingenti danni climatici subiti ma hanno anche evidenziato quanto l’economia agricola fucense sia fortemente a rischio per le prospettive future di mercato che ad oggi appaiono molto critiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. A completare questo drammatico scenario c’è la difficoltà delle imprese ad assicurare le proprie attività contro i possibili danni da maltempo – Anche su questo importante tema ho chiesto all’Assessore un urgente interessamento per fare chiarezza sull’accesso al mercato degli indennizzi da parte degli agricoltori del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Visto lo stesso colore politico di Giunta regionale e Governo nazionale, nonché i rapporti con le strutture ministeriali, più volte vantati come diretti e privilegiati dal centrodestra regionale, mi aspetto che la richiesta di stato di calamità venga prontamente e pienamente accolta – viene evidenziato sul sito web. Tuttavia – conclude Fedele – resto dell’idea che l’agricoltura fucense abbia necessità di una attenzione non solo emergenziale, con fondi statali, ma anche programmatica, con fondi regionali – Purtroppo, però, devo constatare che in 5 anni sono stati più i fondi sottratti al bacino del Fucino che gli investimenti realizzati dalla Giunta Marsilio a suo sostegno – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche sul piano dell’agricoltura, Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia hanno perpetuato un atteggiamento penalizzante e pressapochista che ha mortificato l’intero territorio marsicano e i suoi abitanti”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it