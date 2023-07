Consiglio Regionale d’Abruzzo. Ferro di cavalllo, FdI: dalle promesse ai fatti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “C’è chi fa le denunce e chi, invece, passa dalle promesse ai fatti concreti – precisa la nota online. L’abbattimento del cosiddetto ‘Ferro di Cavallo’ nel quartiere Rancitelli a Pescara, al cui avvio si è proceduto questa mattina, è l’ennesima conferma della seria programmazione del governo regionale, a guida Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. La sicurezza di un luogo passa anche attraverso il suo riordino e la sua bellezza, e chi pensa il contrario o tenta di sminuire l’importante piano di rigenerazione urbana che è in serbo per quest’area della nostra città, si sbaglia di grosso – aggiunge testualmente l’articolo online. La demolizione e la ricostruzione degli immobili – torniamo a ribadire – rappresentano solo il primo passo per cancellare definitivamente quell’ambiente degradato, con l’obiettivo chiaro di farlo riemergere in tutta la sua essenzialità. Oggi parte fattivamente il rivoluzionario progetto urbanistico di smantellamento di questa zona problematica e si concluderà allorquando verrà resa connessa, inclusiva e sicura – si apprende dal portale web ufficiale. Parleranno ancora una volta i fatti”. Così, in una nota congiunta, il deputato abruzzese e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa e Leonardo D’Addazio – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

