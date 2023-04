Consiglio Regionale d’Abruzzo. Ferro di cavallo, D’Incecco: siamo stati decisivi

- Advertisement -

– “Questa mattina sono partiti i lavori per buttare giù un luogo che è stato teatro di malavita ed episodi criminosi, e gli arresti degli ultimi giorni insieme ai diversi reportage anche da parte dalle telecamere di “Striscia la Notizia” ne sono la triste testimonianza – si legge sul sito web ufficiale. Oggi però dove altri hanno fallito noi siamo stati decisivi e portiamo ordine nel caos e alla fine della demolizione, prevista per agosto, daremo il via alla costruzione di due nuove palazzine ed una piazza – si apprende dal portale web ufficiale. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un buongoverno e una politica del fare, che monitora e sviluppa anche le periferie”. Così in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Vincenzo D’Incecco a margine della conferenza stampa di stamane sull’apertura del cantiere per abbattere il “Ferro di Cavallo”. (com/red)

