mercoledì, Febbraio 25, 2026
Politica

Consiglio Regionale d’Abruzzo. Ferro di cavallo, Sospiri: 28 alloggi Ater destinati alle Forze dell’Ordine

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 febbraio 2026 – 09:01- “L’abbattimento del Ferro di Cavallo è stato solo l’inizio di un percorso di rinascita, risanamento sociale e ricostruzione del quartiere Villa del Fuoco – riporta testualmente l’articolo online. Lo ribadiamo oggi con la delibera di giunta regionale che ha deciso di riservare 28 dei nuovi alloggi che sorgeranno sul sito alle famiglie delle Forze dell’Ordine che operano nella nostra città”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che aggiunge: “Oggi si concretizza un ulteriore momento di stretta collaborazione istituzionale tra Regione Abruzzo, Ater, Prefettura di Pescara e amministrazione comunale nel trasformare quell’area di via Tavo in un presidio di legalità e sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Non sarà mai possibile replicare gli errori che hanno consentito il degrado e l’abbandono di quel quartiere, dove andranno ad abitare le famiglie di agenti della Finanza, Carabinieri, rappresentanti della Polizia di Stato, Agenti di Polizia locale, Vigili del Fuoco, ovvero quelle divise che sono la fotografia della socialità legittima” conclude Sospiri – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

