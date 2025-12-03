Consiglio Regionale d’Abruzzo. Ferrovia Roma-Pescara: Di Marco, non ci sono fondi sufficienti per completare l’opera

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:03 dicembre 2025 – 17:17– “Se il viaggio a Bruxelles per inserire la velocizzazione della ferrovia fra le opere difensive militari era preoccupante, quello a Roma dal ministro della Difesa Crosetto per rafforzare la presenza dell’esercito in Abruzzo desta ancora più sconcerto – riporta testualmente l’articolo online. Non solo sul piano politico, ma prima ancora sul piano logico, storico e civile” commenta in una nota il consigliere Antonio Di Marco (PD). “Bisognerebbe ricordare a Marsilio che la ferrovia non è mai stata, salvo necessità non programmate, un corridoio bellico – aggiunge testualmente l’articolo online. È stata progresso, sviluppo, collegamento fra territori, tra persone, imprese e comunità. È il simbolo della modernizzazione dell’Abruzzo, il ponte che ha rotto l’isolamento delle aree interne – si apprende dalla nota stampa. E tale deve continuare a essere” aggiunge – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Che strategia positiva è trasformare un’opera civile in corridoio di mobilità dell’esercito? Se non era questo l’intento, allora ha usato parole sbagliate – si apprende dalla nota stampa. La verità è semplice e drammatica: non ci sono abbastanza fondi per completare l’opera, ma da qui a piegarne la funzione a una finalità militare è davvero incredibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come può un investimento nato per l’economia dei territori viene ribaltato in una infrastruttura difensiva? Con l’assurda premessa, poi, che l’Abruzzo debba pensare alla difesa invece che a un futuro di sviluppo, lavoro e servizi – Definire ‘rafforzamento militare’ la cura per lo spopolamento delle aree interne, è una deriva ancora più pericolosa, irresponsabile e antistorica – si apprende dal portale web ufficiale. La ricetta per tenere vivi i nostri paesi è scuola, sanità, trasporti, lavoro, investimenti, turismo, economia, sostegni – aggiunge la nota pubblicata. Non l’esercito – riporta testualmente l’articolo online. Le parole del presidente sono la prova plastica dell’assenza di una visione reale per l’Abruzzo che ha dimostrato facendo affondare la sanità, non occupandosi dello spopolamento dei nostri centri, inaugurando un cantiere ferroviario senza certezze sulle coperture, senza sapere se avrà le gambe per arrivare a destinazione e senza considerare il destino di famiglie e imprese lungo il tracciato – recita il testo pubblicato online. Difendere la funzione civile della Roma–Pescara non è ostruzionismo, è un dovere morale e, se ha davvero pensato quello che ha detto sull’Abruzzo zona militare invalicabile, addirittura costituzionale” conclude il consigliere – (com/red)

