Consiglio Regionale d’Abruzzo. Festa Repubblica: il Consiglio regionale e l’Abruzzo a Madrid. Sospiri: “Un grande onore”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Madrid, 2 giugno – Sono più di trenta le testate giornalistiche spagnole accreditate all’interno della sala cerimonie del Palazzo di Santa Coloma, la sede del Consolotato Generale d’Italia a Madrid. Su un maxischermo ruotano le immagini dell’Abruzzo: i parchi, le spiagge, le piste da sci, le feste della tradizione, gli eremi, i borghi – E’ la Festa della Repubblica – si legge sul sito web ufficiale. Oggi l’Italia festeggia 79 anni di stato repubblicano – E questo 2 giugno la Regione Abruzzo ha scelto di raccontarsi fuori dai suoi palazzi, promuovendo territorio, cultura, capacità imprenditoriale, in una azione integrata di promozione all’estero – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ il giorno “zero” di “Radici e Rotte”, l’ambizioso programma di eventi che vedrà proganista l’Abruzzo nel capoluodo spagnolo – riporta testualmente l’articolo online. E’ stato il console generale, Spartaco Caldararo, a mettere a disposizione la sua sede per la conferenza stampa di presentazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La nostra è una regione scrigno d’eccellenza tra le regioni d’Europa – si apprende dal portale web ufficiale. Il programma che lanciamo oggi animerà per sei mesi parte della vita culturale di Madrid, ed è stato possibile realizzarlo soprattuto grazie a Casa Abruzzo e all’Ambasciata”, dice ai giornalisti il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri – precisa la nota online. “Io stesso sono figlio di un migrante e penso che gli abruzzesi sparsi in giro per il mondo siano i nostri migliori ambasciatori – precisa il comunicato. Abbiamo esportato eccelenti uomini d’affari capaci di fare impresa di alto livello all’estero – La Spagna, e Madrid in particolare, non è esente da questo fenomeno”. Lo conferma nel suo intervento l’ambasciatore, Giuseppe Buccino Grimaldi, quando rende noti i dati sul valore degli interscambi commerciali tra Abruzzo e il Paese iberico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Le ultime rilevazioni Istat, – spiega l’Ambasciatore – rivelano un volume di affari complessivo pari a 813 milioni di euro, con esportazioni abruzzesi verso la Spagna per quasi 470 milioni di euro ed importazioni per 346 milioni – L’export abruzzese ha varie voci, la più importante è rappresentata dal Fiat Ducato prodotto nello stabilimento di Atessa”. Il vicepresidente della Giunta di Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, lancia il progetto di un nuovo collegamento aereo con la Spagna – viene evidenziato sul sito web. “Stiamo lavorando, – spiega – anche grazie ai contatti di altissimo profilo di questi giorni, per attivare una nuova rotta di collegamento aereo Pescara-Madrid. Il grosso della contrattazione spetterà a noi, ma abbiamo già acquisito la disponibilità a collaborare del Comune di Madrid e della Comunità autonoma – si legge sul sito web ufficiale. Un passo fondamentale per avvicinare due territori che hanno molto in comune, la resilienza delle aree interne, il desiderio di rilancio economico, la capacità di affrontare insieme le sfide, anche quelle legate alla gestione delle emergenze”. La parola finale spetta a Maurizio Di Ubaldo, l’avvocato di origine teramana che si è insediato a Madrid e che l’anno scorso ha fondato Casa Abruzzo, un punto di raccordo per gli oltre 13mila abruzzesi residenti in Spagna, più tanti altri non censiti sull’Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.). “Devo ringraziare i soci che per questa rassegna dedicata all’Abruzzo si sono messi a disposizione – Siamo una delle associazioni di abruzzesi nel mondo più giovane, ma le istituzioni italiane in Spagna ci conoscono e apprezzano il nostro lavoro – riporta testualmente l’articolo online. ‘Radici e Rotte’ ne è la dimostrazione”. In prima fila anche il consigliere regionale, Luciano Marinucci – aggiunge la nota pubblicata. Tra il pubblico numerose autorità civili e militari – aggiunge la nota pubblicata. La giornata si chiuderà con il ricevimento previsto per le 19.30 nei giardino dell’Ambasciata – si apprende dal portale web ufficiale. Saranno protagonisti i più pregiati prodotti “made in Abruzzo”, giunti a Madrid grazie al prezioso lavoro dei GAL (Gruppi di Azione Locale).

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it