Consiglio Regionale d’Abruzzo. Festival, 6 settembre: libro sul Vittoriale e la musica del Conservatorio Luisa D’Annunzio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Pescara – L’ottava giornata del Festival dannunziano propone un calendario intenso e sfaccettato, capace di unire letteratura, arti visive, sport, musica e tradizioni popolari sotto il segno del claim della settima edizione: “Vivere inimitabile”. Il pomeriggio si apre alle 18 con un doppio appuntamento – aggiunge testualmente l’articolo online. All’Aurum sarà presentato il volume “Ho fatto di tutto me la mia casa: antologia di scritti illustri sulla Prioria del Vittoriale degli Italiani” di Giordano Bruno Guerri – precisa il comunicato. All’incontro, che offrirà al pubblico un’occasione preziosa per approfondire la straordinaria eredità del Vittoriale, interverranno lo stesso direttore artistico del festival, insieme ad Alessandro Tonacci e Robert Valbusa – In contemporanea, al Museo Paparella Treccia, il professor Giovanni Benedicenti introdurrà la mostra dedicata a “La vita e le opere di Carlo Carrà”, raccontandone il percorso artistico e la sua visione pittorica – si legge sul sito web ufficiale. Alle 18.30, in piazza Garibaldi, spazio all’energia dello sport, e in particolare della boxe, con il Trofeo Nazionale Gabriele d’Annunzio a cura della Federazione Pugilistica Italiana – viene evidenziato sul sito web. Alle 19.30 l’Aurum ospiterà un momento di grande intensità poetica: “Gabriele d’Annunzio – La vita straordinaria” e le poesie – si apprende dalla nota stampa. Serata a cura de “La setta dei poeti estinti”. Mara Sabia ed Emilio Fabio Torsello condurranno il pubblico in un viaggio tra parole e suggestioni letterarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. La serata si sdoppia poi in due percorsi complementari – precisa il comunicato. Alle 21, l’Auditorium Flaiano accoglierà l’”Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara”, diretta dal maestro Alessandro Longo, con Gennaro Cardaropoli al violino solista – si apprende dal portale web ufficiale. In programma due capisaldi del repertorio romantico: il Concerto per violino in re minore op. 46 di Jean Sibelius e la Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, per una serata all’insegna della grande musica sinfonica – In contemporanea, all’Aurum andrà in scena “L’Abruzzo di d’Annunzio – Poesia e Tradizione”, a cura di ArtinLab: letture, esibizioni musicali e danze popolari restituiranno al pubblico la forza e la bellezza di una terra che ha profondamente ispirato il poeta – si legge sul sito web ufficiale. Il Festival dannunziano è promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale, con il sostegno della Fondazione Crea, del Comune di Pescara e del Ministero del Turismo – riporta testualmente l’articolo online. Di seguito il programma dell’ottava giornata della VII edizione del Festival dannunziano:Sabato 6 settembre• 18.00 – Aurum – Sala Tosti – Presentazione del libro “Ho fatto di tutto me la mia casa: antologia di scritti illustri sulla Prioria del Vittoriale degli Italiani” di Giordano Bruno Guerri con Giordano Bruno Guerri, Alessandro Tonacci, Robert Valbusa• 18.00 – Museo Paparella Treccia – Mostra ‘La vita e le opere di Carlo Carrà’ – Conferenza di presentazione con prof Giovanni Benedicenti• 18.30 – Piazza Garibaldi – Trofeo Nazionale Gabriele d’Annunzio – Federazione Pugilistica Italiana• 19.30 – Aurum – Sala Tosti – Gabriele d’Annunzio – La vita straordinaria e le poesie – Serata a cura de La setta dei poeti estinti – Mara Sabia, Emilio Fabio Torsello• 21.00 – Auditorium Flaiano – Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara – J. Sibelius, concerto per violino in re minore op. 46 – P.I. Tcaikovsky, Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36, M° Alessandro Longo, M° Gennaro Cardaropoli• 21.00 – Aurum – Piazzale Michelucci – L’Abruzzo di d’Annunzio – Poesia e Tradizione – ArtinLab – Letture, esibizioni musicali e danze popolari abruzzesiTUTTI I GIORNI:• Vivi d’Annunzio in 3D Esperienza ImmersivaCasa Natale d’Annunzio – negli orari di apertura del Museo• 17 – 19 – Aurum – Sala Pazienza – Parla con d’Annunzio collegamento con il Vittoriale degli Italiani – esperienza digitale con l’ologramma del VatePer prenotarsi agli eventi del Festival basta accedere all’apposita sezione sul sito ufficiale della Fondazione Crea, cliccando su QUESTO LINK https://www.fondazionecrea – it/prenota/

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it