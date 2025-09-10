Consiglio Regionale d’Abruzzo. Festival dannunziano nei luoghi del Vate. Coda d’estate con Zarillo, PFM e Guerri

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– L’Aquila – Il grande successo del concerto di Cristiano De André al Porto Turistico di Pescara, domenica 7 settembre, ha chiuso la parte “pescarese” del Festival dannunziano 2025, ma la manifestazione non si ferma e si apre ad altri luoghi simbolici della cultura e della memoria dannunziana in Abruzzo, proseguendo fino a oltre metà settembre – si apprende dalla nota stampa. Il programma del festival nei luoghi dannunziani, infatti, continua con un calendario denso di appuntamenti che intrecciano musica, sport, letteratura e spettacolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal 12 al 14 settembre, a Città Sant’Angelo (PE), si svolgerà il Primo Trofeo Nazionale dell’Azzurro dannunziano, un torneo di calcio under 13 che vedrà protagoniste sei società di primo piano del panorama italiano: Pescara, Perugia, Juventus, Lazio, Bologna e Fiorentina, offrendo ai giovani atleti un palcoscenico di amicizia e competizione nel segno dello sport. Il 12 settembre a Guardiagrele, in largo Garibaldi, sarà la voce intensa di Michele Zarrillo a regalare emozioni con un concerto, a ingresso libero, atteso dal grande pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. La sera successiva, il 13 settembre, sarà invece San Vito Chietino ad accogliere lo spettacolo “S’immilla il tuo sorriso – Le donne di d’Annunzio tra musica, danza e poesia”, ideato e interpretato da Pierluigi Di Clemente, un viaggio artistico che restituisce il fascino femminile nell’universo dannunziano – La musica tornerà protagonista il 14 settembre a Chieti, in piazza San Giustino, con l’energia e il prestigio della PFM – Premiata Forneria Marconi, gruppo storico del rock italiano, in un evento che promette di richiamare spettatori da tutta la regione – si apprende dalla nota stampa. Il percorso si concluderà idealmente il 19 settembre, all’Aquila, con un momento dedicato alla riflessione e alla letteratura: all’Auditorium Renzo Piano, Giordano Bruno Guerri presenterà il suo libro “Gabriele d’Annunzio – La vita come opera d’arte”, offrendo spunti e suggestioni che ben si legano allo spirito del Festival. L’evento rientra all’interno del programma della manifestazione culturale “L’Aquila Città del Libro”. Di seguito il programma del Festival dannunziano nei luoghi del Vate:dal 12 al 14 settembre:1° TROFEO NAZIONALE DELL’AZZURRO DANNUNZIANO. Torneo di calcio under 13 – Pescara, Perugia, Juventus, Lazio, Bologna e Fiorentina12 settembre:ore 21, Guardiagrele (largo Garibaldi) – Michele Zarrillo in concerto13 settembre:ore 21, San Vito Chietino (teatro Due Pini, corso Trento e Trieste) – “S’IMMILLA IL TUO SORRISO” – Le donne di d’Annunzio tra musica, danza e poesia – spettacolo di e con Pierluigi Di Clemente14 settembre:ore 21, Chieti (piazza San Giustino) – PFM (Premiata Forneria Marconi) in concerto19 settembre:ore 18:30 – L’Aquila (Auditorium Renzo Piano) – “La vita come opera d’arte”, presentazione libro con Giordano Bruno Guerri.

