Consiglio Regionale d’Abruzzo. Festival del Medioevo, il programma di domani

– Ultima giornata domani mercoledì 6 settembre per la seconda edizione del Festival del Medioevo dell’Area Casauriense che dopo essersi snodato tra Castiglione a Casauria, Tocco da Casauria, Pescosansonesco, Bolognano e Torre de’ Passeri vivrà l’Evento di studio presso l’abbazia di San Clemente a Casauria con docenti dei maggiori atenei italiani e la Sovrintendenza – si apprende dal portale web ufficiale. E tutt’attorno ruoteranno altri microeventi con gli Sbandieratori de L’Aquila e gruppi medievali in costume storico per restituire visibilità a quei borghi che oggi hanno l’ambizione di divenire meta privilegiata del turismo religioso-naturalistico-culturale d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. A organizzare l’evento la Presidenza del Consiglio regionale d’Abruzzo, con il Presidente Lorenzo Sospiri, e i sindaci dei cinque Comuni interessati e aderenti alla rete che hanno presentato la rassegna in conferenza stampa, ossia Biagio Piero Petrilli per Castiglione a Casauria, Guido Di Bartolomeo per Bolognano, Riziero Zaccagnini per Tocco da Casauria, Giovanni Mancini per Torre de’ Passeri e Nunzio Di Donato per Pescosansonesco – riporta testualmente l’articolo online. “Il Festival del Medioevo dell’area casauriense – ha ricordato il Presidente Sospiri – è nato dalla legge regionale del luglio 2020 con la quale abbiamo creato un finanziamento specifico teso a restituire ossigeno e vitalità a quei borghi medievali che fanno parte del nostro territorio, promuovendo il recupero e la valorizzazione di luoghi simbolo, come il Castello di Tocco, l’Abbazia stessa che era chiusa, percorsi naturalistici – precisa il comunicato. E lo facciamo anche attraverso grandi eventi musicali che ci supportano nel dare visibilità ai singoli territori e a riportare i cittadini nelle aree interne”. Comune capofila della rete Castiglione a Casauria “e per l’occasione abbiamo aperto al pubblico l’Abbazia che ospiterà il momento di convegno e dibattito”, ha sottolineato il sindaco Petrilli – precisa il comunicato. Per la giornata di domani, mercoledì 6 settembre, dalle ore 10, nell’Abbazia di San Clemente si svolgerà il convegno su ‘Le cronache medievali tra Italia e Abruzzo: storia, lingua e testo’: la giornata si aprirà con i saluti del Presidente Lorenzo Sospiri e di Federica Zalabra, Direttrice regionale Musei Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Presenterà l’evento Amedeo Feniello, dell’Università degli studi de L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Il Panel 1 vedrà protagonisti dalle 11.15 Lidia Capo, dell’Università di Roma su ‘Le cronache come Fonti storiche’; Fulvio Delle Donne, Università degli Studi della Basilicata, su ‘Professionisti della memoria: evoluzione di forme, metodi e autoconsapevolezza dei cronisti tra XIII e XV secolo’; Antonio Musarra – Sapienza Università di Roma – su ‘Caffaro e la cronachistica genovese’; Mario Prignano – RAI TV – su ‘Cronache e antipapi’. Alle ore 16 il Panel 2 con Antonio Tagliente – Università degli studi di Salerno – su ‘Cronache e cronisti della Longobardia meridionale (secoli VIII-XII); Francesco D’Angelo – Sapienza Università di Roma – su ‘Saghe e cronache della Scandinavia Medievale; Andrea Casalboni – Università degli studi de L’Aquila – su ‘Il futuro delle cronache abruzzesi: un nuovo progetto editoriale’. Le conclusioni saranno affidate a Francesco Avolio – Università degli Studi de L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. L’evento vedrà la partecipazione degli Sbandieratori de L’Aquila, gli Uomini d’Arme della città de L’Aquila e la Compagnia Rosso – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

