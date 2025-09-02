- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Settembre 2, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale d’Abruzzo. Festival. Sospiri: “Patrimonio di Pescara capitale dell’arte contemporanea non...
Politica

Consiglio Regionale d’Abruzzo. Festival. Sospiri: “Patrimonio di Pescara capitale dell’arte contemporanea non sarà disperso”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Pescara – “Dobbiamo ragionare come una città territorio, dove da L’Aquila a Pescara, ogni pezzo d’Abruzzo deve godere e partecipare ai successi degli altri, sostenendo le iniziative di prestigio” E’ con questo spirito che il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, ha lanciato, durante il Festival dannunziano, l’idea di portare avanti le attività culturali di Pescara capitale dell’Arte contemporanea – viene evidenziato sul sito web. I progetti, le iniziative e le proposte che hanno composto il dossier per la candidatura del capoluogo adriatico saranno ugualmente valorizzati, nonostante ad aggiudicarsi il titolo per il 2026 sia stata la città di Gibellina – viene evidenziato sul sito web. “La Regione Abruzzo è sempre stata vicino a questa candidatura e anche oggi sosterrà ogni sforzo per realizzare un manifesto che non merita di essere messo nel cassetto”, ha dichiarato Roberto Santangelo, assessore alla cultura – si legge sul sito web ufficiale. All’unisono, questo pomeriggio, all’Aurum, sia il sindaco Carlo Masci che l’assessore Maria Rita Carota, hanno ribadito che il programma di “Una Porta Aperta ai Sogni” prenderà vita – si apprende dal portale web ufficiale. Con loro, al tavolo dei relatori, il professor Pier Luigi Sacco, direttore del dossier Pescara Capitale 2026 e Angelo Piero Cappello, dirigente del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura – Nel programma che era stato ideato si riconosce l’impatto della cultura sulla salute e il benessere psicofisico, coinvolgendo partner come l’OMS ma anche l’Università di Chieti-Pescara – Un ruolo chiave, infine, viene assegnato alle nuove generazioni, protagoniste nella co-progettazione degli interventi – aggiunge la nota pubblicata.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 21, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it