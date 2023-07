Consiglio Regionale d’Abruzzo. Festival Transumanza: domani i primi eventi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– La “160° edizione della Fiera della Pastorizia di Piano Roseto” e il concerto del cantautore popolare abruzzese, Roppoppò, a San Demetrio nè Vestini (AQ), sono gli eventi di apertura della terza edizione del “Festival della Transumanza”. Si parte domani, sabato 8 luglio, con il tradizionale evento che celebra la pastorizia teramana, organizzato dalla Camera di Commercio “Gran Sasso d’Italia”. La “Fiera della Pastorizia”, per due giorni, animerà Piano Roseto, nel Comune di Crognaleto, con la presenza di 38 allevatori con le proprie greggi e stand di prodotti tipici locali – precisa il comunicato. Sono previsti momenti dedicati al mondo pastorale, la rassegna delle razze ovine e caprine, la mostra mercato dei prodotti tipici legati alla pastorizia, il tutto condito da momenti di intrattenimento musicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sul fronte aquilano, sempre sabato 8 luglio, sarà il Comune di San Demetrio né Vestini ad ospitare il primo concerto del Festival, con l’artista Roppoppò che si esibirà al Parco della Musica “Lamberto Sollazzi”. Il cantautore di Penna Sant’Andrea, Franco Palumbo, in arte “Roppoppò”, ricerca da anni il linguaggio più autentico della tradizione popolare abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nei suoi testi racconta il brigantaggio, la popolarità dei santi, la poesia, le tradizioni culinarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Domenica 9 luglio, alle 17, la cornice naturalistica del Lago Sinizzo, sempre nel territorio comune Vestino, farà da sfondo alla prima del ciclo di tavole rotonde a tema, “Transumanza, cultura, tradizioni e opportunità”. Alle 18, lo spettacolo “Organetti in festa”. Interverranno: Antonio Di Bartolomeo, sindaco San Demetrio; Francesco D’amore, presidente Parco Velino Sirente; Igino Cucchiarelli, direttore Parco Velino Sirente; Sergio Iacoboni, saggista esperto di storia e tradizioni – precisa il comunicato. (com/red)

