Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fibromialgia, Cavallari: Aperta una nuova fase di confronto e attenzione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’approvazione odierna rappresenta un passo significativo e un nuovo impulso per affrontare con maggiore consapevolezza la fibromialgia, una malattia che soffre ancora di un ingiustificato ritardo in termini di riconoscimento e accesso alle cure rispetto ad altre patologie”. Così il consigliere Giovanni Cavallari, capogruppo di Abruzzo Insieme, primo firmatario della risoluzione approvata oggi in Commissione Sanità. “Ho chiesto formalmente l’impegno della Giunta a relazionare periodicamente il Consiglio regionale su dati, studi e aggiornamenti relativi alla fibromialgia, come previsto dall’articolo 6 della Legge Regionale 30 marzo 2021, n. 7. Questo – sottolinea Cavallari – è un passaggio fondamentale per avviare i necessari approfondimenti in merito alla possibilità di prevedere la compartecipazione della Regione alle spese per esami diagnostici e trattamenti terapeutici per i pazienti affetti da questa patologia”. “La votazione unanime da parte di tutti i componenti della Commissione rappresenta un chiaro segnale di attenzione e sensibilità istituzionale su un tema troppo a lungo trascurato – riporta testualmente l’articolo online. È un riconoscimento importante per chi convive quotidianamente con una condizione spesso invisibile, ma altamente invalidante”, conclude Cavallari – (com/red)

