- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 7, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale d’Abruzzo. Fibromialgia, Cavallari: Aperta una nuova fase di confronto e...
Politica

Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fibromialgia, Cavallari: Aperta una nuova fase di confronto e attenzione

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’approvazione odierna rappresenta un passo significativo e un nuovo impulso per affrontare con maggiore consapevolezza la fibromialgia, una malattia che soffre ancora di un ingiustificato ritardo in termini di riconoscimento e accesso alle cure rispetto ad altre patologie”. Così il consigliere Giovanni Cavallari, capogruppo di Abruzzo Insieme, primo firmatario della risoluzione approvata oggi in Commissione Sanità. “Ho chiesto formalmente l’impegno della Giunta a relazionare periodicamente il Consiglio regionale su dati, studi e aggiornamenti relativi alla fibromialgia, come previsto dall’articolo 6 della Legge Regionale 30 marzo 2021, n. 7. Questo – sottolinea Cavallari – è un passaggio fondamentale per avviare i necessari approfondimenti in merito alla possibilità di prevedere la compartecipazione della Regione alle spese per esami diagnostici e trattamenti terapeutici per i pazienti affetti da questa patologia”. “La votazione unanime da parte di tutti i componenti della Commissione rappresenta un chiaro segnale di attenzione e sensibilità istituzionale su un tema troppo a lungo trascurato – riporta testualmente l’articolo online. È un riconoscimento importante per chi convive quotidianamente con una condizione spesso invisibile, ma altamente invalidante”, conclude Cavallari – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it