Consiglio Regionale d’Abruzzo. Finanziamenti ai Comuni, Menna: ora finalmente parità di accesso per tutti

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Grazie alla nostra denuncia e all’intervento dei consiglieri regionali di minoranza, la Giunta Marsilio è stata costretta a ritirare e a rivedere l’avviso per la concessione di finanziamenti ai Comuni abruzzesi legati a progetti di rigenerazione urbana, efficientamento energetico, mobilità sostenibile e infrastrutture sociali”. Lo dichiara il consigliere regionale Vincenzo Menna, commentando la pubblicazione del nuovo avviso regionale, che proroga i termini per la presentazione delle domande e ristabilisce condizioni di accesso eque per tutti i Comuni – aggiunge la nota pubblicata. “Martedì scorso – ricorda Menna – durante la seduta della Commissione consiliare, ho scoperto che era stato organizzato un vero e proprio click day, di cui però erano stati informati solo alcuni Comuni – precisa la nota online. Una gestione opaca e inaccettabile, che di fatto escludeva moltissimi enti locali ignari della scadenza e del meccanismo di presentazione delle domande – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo la nostra denuncia pubblica, la Regione ha dovuto fare un passo indietro e riaprire i termini, fissando nuove date per consentire a tutti i Comuni, senza distinzione di appartenenza politica, di poter partecipare in modo trasparente e paritario – ” Il nuovo avviso regionale, riservato ai Comuni con popolazione fino a 30mila abitanti e per progetti fino a 500mila euro, prevede la possibilità di presentare le richieste dal 15 al 22 ottobre 2025. “È una vittoria della trasparenza e della buona amministrazione – conclude Menna – perché le risorse pubbliche devono essere messe a disposizione di tutti, non riservate a pochi – Continueremo a vigilare affinché anche le prossime fasi rispettino i principi di correttezza e imparzialità che ogni istituzione dovrebbe garantire – ” (com/red)

