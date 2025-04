Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fira, Lega: la nomina di Chiodi premia il merito

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Desideriamo esprimere le nostre più sincere congratulazioni a Gianni Chiodi per la nomina ad Amministratore Delegato della Fira Abruzzo – Chiodi è un professionista di assoluta competenza e con una grande conoscenza delle dinamiche economiche, amministrative e finanziarie abruzzesi – precisa il comunicato. Siamo certi quindi che saprà valorizzare ulteriormente il ruolo strategico che la Società riveste a supporto delle imprese e dello sviluppo economico dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. La nomina premia il merito e le qualità già dimostrate da Chiodi – aggiunge la nota pubblicata. A lui i migliori auguri di buon lavoro”. Così il coordinatore regionale della Lega e Capogruppo del partito in Regione, Vincenzo D’Incecco e il consigliere regionale Carla Mannetti – (com/red)

