Consiglio Regionale d’Abruzzo. Firmato il protocollo d’intesa per l’Osservatorio regionale sul bullismo e sul disagio giovanile

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:15 luglio 2026 – 14:23- È stato firmato questa mattina, nella Sala Corradino D’Ascanio del Palazzo della Regione Abruzzo a Pescara, il protocollo che segna l’avvio del percorso per la costituzione dell’Osservatorio regionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile – L’iniziativa, promossa dalla Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, nasce con un obiettivo preciso: costruire una rete stabile tra istituzioni, scuole, associazioni, professionisti e tutti quei soggetti che ogni giorno lavorano a tutela dei minori – aggiunge la nota pubblicata. Alla conferenza stampa, convocata per illustrare i contenuti del documento, hanno preso parte, oltre alla Garante, il presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, Luca Massacesi e la presidente del Comitato Scientifico, Elisa Caponetti, giunti in Abruzzo per sottoscrivere il protocollo e avviare il percorso di costituzione del Comitato scientifico regionale unitamente ad altri professionisti, che opererà in stretta collaborazione con la struttura nazionale – “Non possiamo continuare a parlare di bullismo soltanto quando un episodio finisce sulle pagine di cronaca – si apprende dal portale web ufficiale. Dobbiamo arrivare prima”. È questo il messaggio che ha accompagnato la presentazione del protocollo, pensato come uno strumento concreto di prevenzione e di collaborazione tra tutte le realtà impegnate nel mondo dell’infanzia e dell’adolescenza – si legge sul sito web ufficiale. “L’accordo non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso aperto – riporta testualmente l’articolo online. Tutti gli enti, le associazioni e i professionisti che condividono queste finalità potranno infatti aderire successivamente, contribuendo a rafforzare una rete che punta a mettere in comune competenze, esperienze e buone pratiche” ha spiegato De Febis.Tra le priorità del nuovo Osservatorio ci sarà quella di raggiungere l’intero territorio regionale, comprese le aree più periferiche, attraverso una piattaforma operativa e già utilizzata dall’Osservatorio Nazionale, capace di mettere in collegamento scuole, istituzioni e operatori – precisa il comunicato. Grande attenzione sarà dedicata anche all’educazione digitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi è fondamentale aiutare i ragazzi a vivere il mondo online in modo consapevole, imparando a riconoscere i fenomeni di odio e di violenza in rete, ma soprattutto comprendendo che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, bensì il primo passo per uscire da situazioni di disagio – L’Osservatorio lavorerà attraverso attività di prevenzione, formazione e progettazione, mettendo a disposizione delle scuole gli strumenti sviluppati a livello nazionale e promuovendo nuove iniziative rivolte agli studenti, alle famiglie e agli operatori del settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. “I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati e vogliono tornare al centro dell’attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ricevo quotidianamente tante richieste di aiuto perché non si sentono ascoltati” ha aggiunto De Febis“Siamo partiti dall’esempio di 20 campioni olimpici – ha dichiarato Massacesi – che stanno programmando delle attività attraverso le quali donano la loro esperienza per parlare ai giovani che sicuramente si predispongono a un ascolto più con il cuore che con le orecchie – si apprende dalla nota stampa. Noi dobbiamo dare l’esempio come adulti e per questo abbiamo scelto i campioni olimpici – precisa il comunicato. Conquistare una medaglia alle olimpiadi significa aver fatto un percorso fatto di resilienza, sacrifici, impegno ma soprattutto ambizione – Oggi ai ragazzi manca questa ambizione, non hanno sogni e per questo vogliamo impegnarci per risvegliare i loro cuori”.Con la firma del protocollo, l’Abruzzo avvia così un percorso che punta a trasformare la collaborazione tra istituzioni in un’azione concreta e continuativa, nella convinzione che la prevenzione rappresenti il modo più efficace per contrastare il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di disagio giovanile – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it