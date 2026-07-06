Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fiume Orta, Di Marco: “Finanziati gli interventi di manutenzione a Bolognano”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 luglio 2026 – 09:48– “Accolgo con soddisfazione la firma della delibera della Giunta regionale che destina le risorse per l’attuazione del Programma triennale delle opere idrauliche 2023-2025 e approva il Programma degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idraulico per l’annualità 2026, un risultato reso possibile anche grazie alle nostre segnalazioni animate dal concittadino Antonello Di Gregorio, recentemente scomparso – recita il testo pubblicato online. Ora avanti spediti con i lavori prima dell’inverno”, così il consigliere regionale Antonio Di Marco (PD). “Alla provincia di Pescara sono stati destinati circa 380 mila euro per la realizzazione degli interventi previsti e parte di queste risorse sarà utilizzata per i lavori di manutenzione del fiume Orta nel territorio di Bolognano – spiega – . Nel corso dell’ultimo anno, anche a seguito delle segnalazioni ricevute dal concittadino Antonello Di Gregorio, venuto recentemente a mancare, ho seguito con particolare attenzione l’evolversi della situazione relativa alle criticità presenti lungo il fiume Orta – viene evidenziato sul sito web. In particolare, ho rappresentato agli uffici del Genio Civile le problematiche riscontrate nel tratto interessato, chiedendo che fossero valutati gli interventi necessari – Esprimo quindi soddisfazione nell’apprendere che il Dipartimento della Regione Abruzzo, attraverso il Servizio del Genio Civile, ha tenuto nella dovuta considerazione la documentazione trasmessa e le segnalazioni formulate, inserendo tra gli interventi programmati quelli necessari per la manutenzione dell’alveo del fiume Orta – si apprende dal portale web ufficiale. Come mi è stato confermato dal direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, ing. Giancarlo Misantoni, la quota destinata agli interventi nel territorio di Bolognano sarà impiegata per la pulizia dell’alveo fluviale, il dragaggio e il ripristino della piena funzionalità del canale”. “Si tratta di opere fondamentali – aggiunge – che contribuiranno a ridurre il rischio idraulico in caso di futuri eventi meteorologici intensi e, al tempo stesso, a migliorare le condizioni di sicurezza dell’intero tratto interessato – Un sentito ringraziamento va al Servizio del Genio Civile per aver programmato questo importante intervento, al direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, ing. Giancarlo Misantoni, e al referente dell’Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Pescara, ing. Nicola Di Battista, per il lavoro svolto nell’istruttoria e nella programmazione degli interventi”. “Confido ora che possa procedere con la massima sollecitudine all’avvio degli interventi programmati, così da evitare ritardi nel ripristino dell’alveo fluviale, soprattutto in vista della prossima stagione invernale – Nei prossimi giorni mi farò inoltre promotore della convocazione di un nuovo incontro con tutti i soggetti interessati, così da fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività e garantire il costante aggiornamento della cittadinanza” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it