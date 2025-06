Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fondi FSC, Verrecchia replica a Paolucci

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Comprendo che il PD e la sinistra adottino argomenti di distrazione di massa per nascondere le brutte figure sul referendum – in Abruzzo con un dato persino più basso rispetto a quello nazionale e sulle amministrative, dove non sono riusciti nemmeno a raggiungere il ballottaggio – ma almeno lo facciano sostenendo cose credibili. Le affermazioni del consigliere Pd Silvio Paolucci hanno il solo scopo di generare confusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I dati di attuazione dell’Accordo per la Coesione al 31 dicembre 2024 certificano che la Regione ha rispettato i target finanziari prefissati, che per quella data erano proprio lo 0,49%. Inoltre, va ricordato che l’Accordo è stato firmato il 7 febbraio 2024 ma la Delibera Cipess di assegnazione delle risorse è stata pubblicata solo il 15 luglio 2024, quindi parlare di ritardi o inefficienze è del tutto pretestuoso – A fronte delle reali necessità dei beneficiari, la Regione sta attivando lo strumento di un fondo rotativo regionale, finanziato con risorse proprie, che sarà operativo da settembre 2025. Questo fondo sopperirà alla mancanza di anticipazioni da parte dello Stato e permetterà di accelerare l’avvio degli interventi, garantendo piena operatività. Ad oggi, oltre il 70% delle concessioni sono già state sottoscritte e si sta completando la valutazione delle domande pervenute per il Bando per la rigenerazione urbana, che assegna 78 milioni di euro ai comuni con meno di 30.000 abitanti – Mentre il PD continua a seminare allarmismi, noi lavoriamo con concretezza per portare avanti investimenti strategici per lo sviluppo dell’Abruzzo”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

