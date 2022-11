Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fondi sisma, Febbo: 2 milioni per ex Gil di Chieti

- Advertisement -

– “Buone notizie per l’edificio ex Gil di Chieti, meglio conosciuto come ‘mattonelle rosse’, che beneficerà di un importante finanziamento che permetterà di riqualificarlo e dare così ulteriore impulso alla valorizzazione turistico-culturale dell’intera Città. Come già anticipato nell’incontro organizzato dal Prefetto per discutere della Cittadella della Cultura, gli uffici tecnici regionali si erano attivati per segnalare al direttore dell’USR Sisma 2016 dott.Vincenzo Rivera i danni subiti dalla struttura proprio in occasione del terremoto di 6 anni fa – viene evidenziato sul sito web. A suo tempo però l’edificio non era stato inserito nell’elenco degli immobili regionali destinatari degli interventi – precisa la nota online. Così, a seguito della interlocuzione delle strutture, è stata riconosciuta la reale consistenza dei danneggiamenti causati dal sisma che permetteranno all’ex Gil di beneficiare di un finanziamento pari a 2 milioni 200 mila euro – Una notizia che ci rallegra e per la quale voglio ringraziare sia il direttore Rivera e il direttore del Dipartimento OO.PP. dott. P.Pescara che hanno lavorato per portare a termine questo percorso e sanare una grave dimenticanza della Giunta D’Alfonso – riporta testualmente l’articolo online. Queste risorse ci permetteranno di indirizzare in maniera concreta e definitiva, l’ipotesi del trasferimento del Museo Barbella proprio in quei locali che già Regione Abruzzo e Comune di Chieti stavano valutando – riporta testualmente l’articolo online. Al termine degli interventi sull’ex Gil e conclusi i lavori nella Cittadella della Cultura, che sorgerà nell’ex Bucciante, l’area intorno alla Villa comunale potrà vantare un polo culturale e turistico di altissimo profilo potendo contare anche sui Musei di Villa Frigerj e della Civitella – si apprende dal portale web ufficiale. L’intera Città accrescerà così il suo appeal in termini culturali ma soprattutto turistici”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

