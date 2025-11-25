Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fondo Sanitario Nazionale, Paolucci: “L’impatto per l’Abruzzo è quasi simbolico”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:25 novembre 2025 – 08:46- “Il presidente Marsilio parla di successo, ma i numeri raccontano tutt’altra storia – si apprende dal portale web ufficiale. L’inserimento del criterio ‘densità abitativa/estensione territoriale’ nella quota premiale del Fondo sanitario nazionale produce per l’Abruzzo un risultato irrisorio: parliamo di pochi milioni su un Fondo Regionale Sanitario che conta circa 3 miliardi di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Non sono briciole: è zero, rispetto alle necessità reali della nostra sanità”, così il capogruppo PD, Silvio Paolucci con il segretario regionale Daniele Marinelli, che definisce l’annuncio di Marsilio “un grande fallimento trasformato impropriamente in proclama per giustificare la più stagione di centrodestra fatta di Tagli, deficit e tasse”. “Il presidente – dichiarano – per distogliere l’attenzione dal suo fallimento dopo aver contribuito dal 2022 ad una Sanità dai conti in rosso, dagli enormi tagli e dalle tasse aumentate, aveva promesso un riequilibrio strutturale, una svolta per le regioni interne, un risultato storico – Dopo un anno di annunci roboanti, la realtà è impietosa: il criterio vale solo per lo 0,25% del Fondo, l’impatto reale per l’Abruzzo è quasi simbolico, non cambia nulla rispetto ai profondi problemi del nostro sistema sanitario regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una sconfitta clamorosa, mascherata da trionfo – Era necessario incidere sulla parte indistinta del Fondo – il 98,5% – dove si misura davvero l’equità tra territori – Invece troviamo un impegno futuro, teorico, tutto da verificare – si apprende dalla nota stampa. Ancora una volta si rivendica come conquista ciò che, nei fatti, non modifica né i bilanci né la qualità dei servizi – Non possiamo permettere – concludono – che si spaccia un risultato marginale per una rivoluzione – si apprende dalla nota stampa. L’Abruzzo ha una sanità in deficit, con liste d’attesa esplose, personale insufficiente, territori interni in sofferenza e ospedali sotto pressione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per affrontare tutto questo servivano risorse vere, non comunicati autocelebrativi – I cittadini abruzzesi meritano verità e soprattutto risposte concrete, non l’ennesimo annuncio per coprire un evidente insuccesso”. (com/red)

