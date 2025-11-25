Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fondo Sanitario Nazionale, Verrecchia: “Nuovi criteri. Un primo concreto riconoscimento”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 novembre 2025 – 08:38- “L’approvazione della nuova ripartizione del Fondo sanitario nazionale segna un passaggio storico: per la prima volta entrano nei criteri la densità demografica e la dispersione territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un risultato che l’Abruzzo ha inseguito con determinazione e che oggi trova un primo, concreto riconoscimento” afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. “Si tratta di un principio di giustizia – aggiunge – che corregge un meccanismo penalizzante per le Regioni meno popolose e con caratteristiche orografiche complesse – si apprende dalla nota stampa. È un segnale politico importante, che apre la strada a un riequilibrio reale tra territori forti e territori fragili, garantendo maggiore equità nell’accesso alle risorse e quindi nel diritto alla salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ora la sfida è rendere questo criterio strutturale già dal prossimo anno – recita il testo pubblicato online. Continueremo a sostenerlo con forza nelle sedi istituzionali, perché l’Abruzzo possa contare su risorse adeguate e su un sistema sanitario capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, senza disparità. Voglio ringraziare il presidente Marco Marsilio e l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì per il lavoro svolto finora e per l’impegno costante che ha consentito di raggiungere questo primo, significativo traguardo” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

