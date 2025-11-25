- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 25, 2025
Politica

Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fondo Sanitario Nazionale, Verrecchia: “Nuovi criteri. Un primo concreto riconoscimento”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 novembre 2025 – 08:38- “L’approvazione della nuova ripartizione del Fondo sanitario nazionale segna un passaggio storico: per la prima volta entrano nei criteri la densità demografica e la dispersione territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un risultato che l’Abruzzo ha inseguito con determinazione e che oggi trova un primo, concreto riconoscimento” afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. “Si tratta di un principio di giustizia  – aggiunge – che corregge un meccanismo penalizzante per le Regioni meno popolose e con caratteristiche orografiche complesse – si apprende dalla nota stampa. È un segnale politico importante, che apre la strada a un riequilibrio reale tra territori forti e territori fragili, garantendo maggiore equità nell’accesso alle risorse e quindi nel diritto alla salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ora la sfida è rendere questo criterio strutturale già dal prossimo anno – recita il testo pubblicato online. Continueremo a sostenerlo con forza nelle sedi istituzionali, perché l’Abruzzo possa contare su risorse adeguate e su un sistema sanitario capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, senza disparità. Voglio ringraziare il presidente Marco Marsilio e l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì per il lavoro svolto finora e per l’impegno costante che ha consentito di raggiungere questo primo, significativo traguardo” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)  

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

