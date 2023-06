Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fondovalle Sangro, Febbo: varato viadotto 2

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Ancora una volta, l’Onorevole “fuggiasco”, al secolo Luciano D’Alfonso, è stato smentito alla prova dei fatti – aggiunge la nota pubblicata. È proprio di oggi la notizia che l’Anas ha effettuato il varo del viadotto 2, lungo la Fondovalle Sangro, e che, entro luglio, ripartiranno i lavori per la galleria naturale dove è stata rinvenuta una sacca di gas metano”. A dichiararlo è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo – “Altro che disinteresse da parte della Giunta regionale – riprende il Consigliere – forse il nervosismo del parlamentare di Lettomanoppello deriva proprio dalla sua attuale impossibilità di recitare un ruolo di primo piano in questa vicenda”. “Tanto è vero – aggiunge Febbo – che l’Onorevole “fuggiasco” aveva, a più riprese, accusato la Regione di inerzia quando, invece, il Governo regionale ha sempre seguito da vicino le problematiche legate al cantiere della Fondovalle Sangro – recita il testo pubblicato online. Basti pensare che, nello scorso mese di marzo, era stato proprio il presidente Marsilio ad organizzare un sopralluogo con l’Anas e l’impresa aggiudicataria dei lavori per fare il punto della situazione per creare le premesse di una rapida ripartenza”. “Piuttosto – prosegue il consigliere regionale – considerando le criticità che sono poi emerse nel corso di questi anni nell’esecuzione dell’opera, forse giova ricordare che fu proprio il sottoscritto a sollevare, a suo tempo, delle forti perplessità nei confronti di un progetto che venne realizzato in tutta fretta per la smania dell’allora presidente, non ancora fuggiasco, di intestarsene la paternità politica – Perplessità tutt’altro che infondate – conferma Febbo – se si considera che poi si è stati costretti a rimodulare il progetto proprio a causa della pericolosissima sacca di metano rilevata – si legge sul sito web ufficiale. Di una cosa, però, può star certo l’onorevole piddino – conclude Febbo – la Regione Abruzzo non farà mai venir meno il suo supporto amministrativo e la sua vicinanza istituzionale nei confronti dell’Anas e dell’impresa che sta portando avanti i lavori poiché l’obiettivo è di dotare il centro-sud d’Italia di una delle più importanti arterie di collegamento tra il versante adriatico e quello tirrenico”. (com/red)

