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Politica

Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fondovalle Treste, Prospero: “La verità dà fastidio. Scopino attacca, ma i fatti restano”

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Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:30 aprile 2026 – 12:30- “Più che una replica, quella di Arturo Scopino appare come un tentativo maldestro di eludere l’evidenza – I fatti sono chiari: le risorse e l’attivazione degli interventi sulla SP 184 Fondo Valle Treste sono il risultato dell’impegno della Regione Abruzzo e dell’assessorato guidato da Umberto D’Annuntiis. È un dato oggettivo – riporta testualmente l’articolo online. Richiamare il Genio civile – struttura tecnica della Regione – non modifica la sostanza, anzi la conferma – Il punto è che Scopino e il presidente Menna continuano a non riconoscere il ruolo della Regione, tentando di intestarsi risultati che non appartengono loro – recita il testo pubblicato online. Colpisce, inoltre, il tono utilizzato, così come un intervento che appare a tutti gli effetti una difesa d’ufficio di Francesco Menna, sia nella sua veste di presidente della Provincia sia in quella di sindaco di Vasto, ente presso il quale – a seguito di interpello da graduatoria della Provincia di Chieti – ha preso servizio, dal 1° aprile 2026, una sua stretta familiare – si apprende dalla nota stampa. È un dato oggettivo – recita il testo pubblicato online. In questo contesto, appare evidente il tentativo di difendere a ogni costo determinati assetti politici, anche a scapito di una corretta rappresentazione dei fatti e dell’interesse pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Quanto agli attacchi personali, li respingiamo al mittente: quando mancano argomenti, buon senso e onestà intellettuale, si tenta di spostare il confronto – Noi continuiamo a parlare di fatti: risorse regionali, interventi concreti, risultati – precisa il comunicato. Sulla Fondo Valle Treste i cittadini sanno distinguere bene tra chi lavora e chi prova soltanto a raccontarlo, generando confusione e mescolando le carte” è quanto scrive in una nota Francesco Prospero (FdI). (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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