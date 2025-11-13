Consiglio Regionale d’Abruzzo. Formazione per minori detenuti. Garante Scalera incontra Direttore Centro Giustizia minorile

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:13 novembre 2025 – 15:37– L’Aquila – La garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera, ha incontrato questa mattina il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, Antonio Pappalardo, insieme all’assessore regionale alle politiche sociali, Roberto Santangelo, e alla direttrice del Dipartimento, Emanuela Grimaldi – precisa la nota online. “Stiamo lavorando insieme per garantire ai minori detenuti percorsi di formazione personalizzati, che tengano conto delle potenzialità e delle fragilità di ciascuno, con l’obiettivo del reinserimento sociale e lavorativo”, ha spiegato Scalera – si legge sul sito web ufficiale. “Vogliamo offrire un percorso professionalizzante certo, con attestazioni riconosciute e spendibili – precisa la nota online. Un modo per dare una seconda possibilità e costruire davvero un futuro diverso”, conclude la Garante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it