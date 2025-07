Consiglio Regionale d’Abruzzo. Forza Italia su sostegno centri antiviolenza. “Mai così tanti fondi nella storia della regione”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, precisa alcuni contenuti emersi dai lavori del Comitato per la Legislazione di questa mattina, riguardo la normativa sui centri antiviolenza – “Mai nella storia della regione sono stati reperiti così tanti fondi a sostegno del lavoro dei centri antiviolenza – Parliamo di 4 milioni di euro che l’Abruzzo ha ottenuto dal Fondo Sociale Europeo (FSE). Il gruppo di Forza Italia, intende precisare questo dato, perché si ritengono infondate, o quantomeno eccesive, le lamentazioni riportate questa mattina dalla presidente della Commissione regionale pari opportunità, in audizione dinanzi al Comitato per la Legislazione – si apprende dalla nota stampa. Vogliamo sperare che si operi in questo delicatissimo settore, occupandosi si delle criticità esistenti, ma riconoscendo allo stesso tempo l’impegno concreto e fattuale messo in campo dall’attuale governo regionale”. (com/red)

