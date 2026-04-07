Consiglio Regionale d’Abruzzo. Frana in Molise, Di Marco: Subito soluzioni per garantire continuità dei collegamenti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:07 aprile 2026 – 16:38- “La riattivazione della frana storica in Molise è un segnale allarmante che richiama con forza la fragilità dei nostri territori – precisa il comunicato. Oltre alla piena solidarietà alle comunità coinvolte, ai lavoratori, ai pendolari e a tutti i cittadini e le cittadine che stanno vivendo disagi concreti a causa della chiusura dell’A14 e della linea ferroviaria, vanno date risposte immediate a questa criticità. In queste ore si stanno registrando scene di fortissimi disagi, in particolare alla stazione centrale di Pescara, dove l’assenza di soluzioni immediate sta generando incertezza e difficoltà per migliaia di persone, molte delle quali impegnate nei rientri verso il Nord dopo le festività pasquali – precisa la nota online. È necessario intervenire subito con servizi sostitutivi verso Roma e da Pescara, per evitare che la dorsale adriatica vada completamente in crisi in caso di interruzioni provenienti da sud e predisporre partenze verso nord”, propone il consigliere regionale e vice presidente della Commissione Ambiente e Territorio, Antonio Di Marco, che annuncia che porterà l’istanza in Commissione – “In questo modo potremo garantire almeno una parziale continuità del servizio ed evitare il blocco totale della mobilità lungo l’asse Adriatico e il caos che si sta verificando in queste ore, quando Trenitalia rimette agli utenti decisioni e soluzioni, al posto di supportarli – sottolinea Di Marco – . Non bastano rimborsi dei biglietti già prenotati, ma certezze sulle partenze e su come arrivare a destinazione, cosa che adesso non sta avvenendo, nonostante le tante urgenze manifestate – si apprende dalla nota stampa. Questa proposta sarà portata all’attenzione della Commissione Ambiente e Infrastrutture, con l’obiettivo di avviare un confronto operativo con tutti i soggetti competenti – Dietro ogni rallentamento ci sono vite quotidiane, attività economiche e collegamenti essenziali che non possono essere interrotti senza alternative concrete – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo episodio conferma quanto sia indispensabile rafforzare in modo strutturale la manutenzione straordinaria e la prevenzione del dissesto idrogeologico – aggiunge testualmente l’articolo online. Non possiamo continuare a intervenire solo in emergenza: serve una programmazione seria, continuativa e fondata sulla cura costante del territorio – Le istituzioni hanno la responsabilità di investire su monitoraggio, prevenzione e interventi mirati, mettendo al centro sicurezza e resilienza delle infrastrutture e dei territori – precisa la nota online. La tutela del territorio non è più rimandabile: è una priorità concreta che richiede scelte chiare, azioni immediate e una piena collaborazione con sindaci e territori”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it