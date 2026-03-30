Consiglio Regionale d’Abruzzo. Frana Silvi, D’Incecco: massima vicinanza a cittadini e amministrazione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:30 marzo 2026 – 14:18- “La più sincera vicinanza, a nome mio e di tutta la Lega Abruzzo, alla città di Silvi, colpita da una frana che sta mettendo in difficoltà famiglie e territorio, e al sindaco Andrea Scordella, che sta affrontando con grande senso di responsabilità una situazione estremamente complessa – si apprende dal portale web ufficiale. A lui va la nostra piena solidarietà anche per gli attacchi ingiusti e vergognosi di cui è stato oggetto in queste ore e che condanniamo fermamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ricordo che è grazie all’impegno e al lavoro costante dell’amministrazione comunale se oggi non si registrano vittime – recita la nota online sul portale web ufficiale. In momenti come questi servono unità e collaborazione, non polemiche”. Lo sottolinea Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega – si apprende dal portale web ufficiale. “Abitazioni crollate e una situazione ancora in evoluzione – prosegue – impongono grande attenzione e risposte rapide ed efficaci – precisa il comunicato. Da parte nostra, c’è il massimo impegno a sostenere, a livello locale e nazionale, ogni intervento necessario a fronteggiare emergenza e post emergenza e a tutelare i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Un sentito ringraziamento alla Protezione civile, ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e ai volontari, intervenuti con tempestività e impegnati senza sosta per garantire assistenza e sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Seguiremo passo dopo passo – conclude – l’evolversi della situazione, assicurando la nostra presenza e il nostro supporto”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it