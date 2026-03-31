- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 31, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale d’Abruzzo. Frana Silvi, Monaco sulla fragilità dei territori: è urgente...
Politica

Consiglio Regionale d’Abruzzo. Frana Silvi, Monaco sulla fragilità dei territori: è urgente adottare una visione preventiva

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:31 marzo 2026 – 08:43– “Esprimo profonda vicinanza alle famiglie di Silvi, che stanno vivendo momenti drammatici a seguito dell’evento calamitoso che ha distrutto le loro abitazioni – precisa la nota online. In queste ore difficili, il pensiero va a chi ha perso tutto e si trova ad affrontare una situazione di grande dolore e incertezza – viene evidenziato sul sito web. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che sono impegnati nella gestione dell’emergenza: dal Comune alla Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco ai volontari, per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e spirito di servizio” scrive il capogruppo AVS, Alessio Monaco – “Quanto accaduto a Silvi ci obbliga a riflettere sulla fragilità dei nostri territori e sull’urgenza di una maggiore attenzione al dissesto idrogeologico, alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del patrimonio naturale” rileva – si legge sul sito web ufficiale. “È fondamentale che il Consiglio regionale, nelle commissioni opportune, avvii un confronto concreto con l’ufficio difesa del suolo e con gli uffici competenti sulla programmazione delle risorse, non solo in relazione a quanto accaduto a Silvi, ma per affrontare sistematicamente queste tematiche con continuità e responsabilità. La tutela del territorio, il monitoraggio costante e una programmazione efficace delle risorse non possono più essere rinviati – aggiunge la nota pubblicata. Eventi come questo dimostrano l’urgenza di superare una logica emergenziale e di adottare una visione strutturale e preventiva, capace di proteggere realmente le comunità” conclude – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it