Consiglio Regionale d’Abruzzo. Frana Silvi, Monaco sulla fragilità dei territori: è urgente adottare una visione preventiva

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:31 marzo 2026 – 08:43– “Esprimo profonda vicinanza alle famiglie di Silvi, che stanno vivendo momenti drammatici a seguito dell’evento calamitoso che ha distrutto le loro abitazioni – precisa la nota online. In queste ore difficili, il pensiero va a chi ha perso tutto e si trova ad affrontare una situazione di grande dolore e incertezza – viene evidenziato sul sito web. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che sono impegnati nella gestione dell’emergenza: dal Comune alla Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco ai volontari, per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e spirito di servizio” scrive il capogruppo AVS, Alessio Monaco – “Quanto accaduto a Silvi ci obbliga a riflettere sulla fragilità dei nostri territori e sull’urgenza di una maggiore attenzione al dissesto idrogeologico, alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del patrimonio naturale” rileva – si legge sul sito web ufficiale. “È fondamentale che il Consiglio regionale, nelle commissioni opportune, avvii un confronto concreto con l’ufficio difesa del suolo e con gli uffici competenti sulla programmazione delle risorse, non solo in relazione a quanto accaduto a Silvi, ma per affrontare sistematicamente queste tematiche con continuità e responsabilità. La tutela del territorio, il monitoraggio costante e una programmazione efficace delle risorse non possono più essere rinviati – aggiunge la nota pubblicata. Eventi come questo dimostrano l’urgenza di superare una logica emergenziale e di adottare una visione strutturale e preventiva, capace di proteggere realmente le comunità” conclude – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it