Consiglio Regionale d’Abruzzo. Frana Tiburtina Valeria, Di Marco: urgente rimuovere i detriti. No a scarico responsabilità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:29 maggio 2026 – 10:57- “Mi trovo ancora una volta costretto a denunciare la situazione assurda che riguarda la viabilità della Tiburtina dopo il ponte di Turrivalignani e, soprattutto, perché la Regione non si sta assolutamente preoccupando di rimuovere i detriti della parte franata ormai mesi fa – si apprende dal portale web ufficiale. Alla mia interrogazione sul ripristino della strada, l’assessore regionale ai Trasporti ha risposto spiegando che la rimozione del terreno franato non sarebbe competenza dell’Anas e che il problema dovrebbe essere risolto dal cosiddetto “frontista”, con tanto di richiamo all’articolo 31 del Codice della Strada – si apprende dal portale web ufficiale. Quindi, tradotto dal burocratese: dopo oltre due mesi di transenne, carreggiata ristretta e disagi quotidiani per cittadini e automobilisti, la priorità della Regione sembra essere capire su chi scaricare la responsabilità al posto di scaricare la carriola coi detriti franati altrove”, commenta il consigliere regionale PD, Antonio Di Marco – recita il testo pubblicato online. “Nel frattempo, però, una domanda semplice continua a restare senza risposta: quanto tempo serve per attivarla questa carriola de rimuovere il terreno dalla strada? E soprattutto, quale sarebbe il costo così insostenibile da giustificare mesi di immobilismo? Intanto quel restringimento continua a rendere la viabilità più pericolosa ogni giorno che passa – incalza – . E questo sarebbe il modo di amministrare? Io continuo a credere che le istituzioni debbano essere rapide, concrete ed efficienti – I problemi semplici si risolvono con il buon senso e con interventi immediati, non trasformandoli nell’ennesima commedia burocratica fatta di scaricabarile e responsabilità indefinite – si apprende dalla nota stampa. Peraltro, la Regione non può limitarsi a dare risposte formali e fuori luogo mentre i cittadini continuano a viaggiare in condizioni di rischio”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it