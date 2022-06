Consiglio Regionale d’Abruzzo. Francesco Taglieri nuovo capogruppo dei 5 Stelle

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA) – Sarà il consigliere regionale Francesco Taglieri a svolgere il ruolo di capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Taglieri, eletto per la prima volta nel 2019 nel collegio della provincia di Chieti, è stato votato dai colleghi del gruppo consiliare nel corso di una riunione che si è tenuta questo pomeriggio a palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. “Assumo le redini di un gruppo attivo e produttivo – commenta Taglieri – Il Movimento 5 Stelle ha l’obiettivo di portare all’interno delle istituzioni la voce dei cittadini per questo continueremo, con abnegazione e fermezza, a svolgere il nostro ruolo di opposizione all’interno del consiglio regionale tenendo come punto fermo la tutela del territorio e di chi lo abita” conclude – (com/red)

