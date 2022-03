Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fratelli d’Italia su sistema irriguo Fucino

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Di tanto in tanto c’è bisogno di rinfrescare la memoria anche a qualche esponente dell’ amministrazione comunale di Avezzano, ristabilendo la verità dei fatti – precisa il comunicato. Nessuno ha sottratto fondi al Fucino ma, al contrario, la Regione Abruzzo sta salvando l’opera inerente il sistema irriguo che, a causa dell’inerzia del passato, rischiava di essere definanziata – viene evidenziato sul sito web. Solo grazie ad un accordo – che nessuno può mettere in discussione – tra il presidente Marsilio ed il governo nazionale, nella persona del ministro Provenzano, l’infrastruttura verrà rifinanziata nella prossima programmazione e con ulteriori risorse economiche, poiché, evidentemente, sono necessari più di 50 milioni di euro – Occorre smetterla di fare propaganda fine a se stessa e gli avezzanesi devono sapere che se in passato il governo regionale, targato Pd, fosse riuscito a portare a compimento i relativi progetti, i lavori sarebbero già a buon punto – riporta testualmente l’articolo online. E’, invece, oggi è in fase di definizione il progetto esecutivo che garantirà la cantierabilità dell’opera e, dunque, la squadra Marsilio – come accade da tre anni a questa parte – sta mettendo riparo all’incapacità della passata legislatura di centrosinistra”. La nota congiunta dei consiglieri regionali, Guerino Testa, Mario Quaglieri e Umberto D’Annuntiis. (com/red)

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it