Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fsc, Sospiri: 10 milioni destinati alle aree interne in provincia di Pescara

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Quattro assi strategici di intervento strutturale finanziati con i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione per quasi 10milioni di euro spalmati su aree fondamentali della provincia di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. È l’atto ratificato stamane che rappresenta molto più di una boccata d’ossigeno, ma piuttosto è la spinta per la messa in sicurezza delle nostre aree interne, in favore di lavoratori, residenti, ma anche quale incentivo per il turismo delle aree interne”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri commentando l’assegnazione dei finanziamenti FSC che permetteranno interventi su tutte e 4 le province – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Parliamo di 60milioni di euro in tutto di cui 9milioni 926mila euro solo per la provincia di Pescara – ha ricordato il Presidente Sospiri -: 1milione 446mila euro per l’adeguamento delle barriere stradali e il rifacimento della segnaletica sull’intera viabilità provinciale; 3milioni 700mila euro per le opere di adeguamento e potenziamento della strada via Barco a Spoltore, via Tratturo a Montesilvano e via Prati su Pescara; 3milioni e mezzo di euro per la realizzazione della variante di Tocco da Casauria; 1milione 300mila euro per la messa in sicurezza della strada provinciale 10 sul comune di Montebello di Bertona – viene evidenziato sul sito web. La sottoscrizione degli atti con la Provincia di Pescara avverrà non appena saranno definiti gli accordi con le comunità locali proprietarie delle arterie interessate dagli interventi – precisa il comunicato. Il mio ringraziamento va ovviamente alla sensibilità del Presidente Marsilio e dell’assessore D’Annuntiis ben consapevoli dell’importanza di garantire la completa sicurezza delle nostre strade provinciali, arterie ad altissima percorrenza che ogni giorno vengono attraversate da migliaia di mezzi”. (com/red)

