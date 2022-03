Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fucino, Paolucci su emergenza idrica e strade

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La manutenzione delle strade del Fucino con l’emergenza idrica saranno i temi che porteremo a breve all’attenzione del Consiglio regionale, è assurdo che tali priorità debbano rimanere sospese, in attesa della rimodulazione dei fondi Masterplan che non solo le aveva previste, ma aveva avviato una procedura perché fossero affrontate che la giunta di centrodestra ha arrestato”, annuncia il capogruppo del Pd in Regione, Silvio Paolucci, che ieri ha visitato aziende di Celano e fatto un sopralluogo “sulle strade più malmesse del territorio, con particolare riferimento a quelle dell’area del Bacinetto, insieme a operatori economici del luogo”. “Torneremo a chiedere alla maggioranza di andare avanti almeno sulla progettazione, fase che ha mantenuto le coperture finanziarie perché gli interventi previsti ripartano – ribadisce Paolucci – Bisogna evitare di trovarsi di fronte situazioni di emergenza, così per la situazione idrica, come per gli interventi sulle strade – si apprende dalla nota stampa. Quest’anno la risorsa idrica sarà ancora più scarsa e non vogliamo assolutamente che ancora una volta siano gli agricoltori a pagare un prezzo alto per queste loro scelte – si apprende dalla nota stampa. In merito alle strade sussiste un problema serio legato allo spezzettamento delle competenze di quelle che versano peggio – riporta testualmente l’articolo online. È chiaro che c’è bisogno di un coordinamento, per mettere insieme idee e proposte faremo un’iniziativa legislativa sulla mobilità per alimentare anche un confronto con gli imprenditori”. All’incontro, a cui erano presenti anche i segretari regionale e provinciale del Pd, Michele Fina e Francesco Piacente, i consiglieri Calvino Cotturone, Gaetano Ricci e Angela Marcanio ed Ermanno Natalini del Pd si è affrontata anche la questione del commissariamento del Consorzio di Bonifica: “Lo stallo non può durare, si mettono a rischio progettazione e opportunità come quelle offerte dal PNRR “. (com/red)

