Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fucino, Verrecchia: lavoreremo per garantire risorse idriche

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La politica, quella che ci piace, deve essere capace di raccogliere le proposte e le sollecitazioni che ci arrivano dal basso, dalla società, in questo caso dal mondo agricolo, vero presidio delle aree rurali – A cominciare dall’orto d’Italia, il nostro Fucino, che ha un promettente futuro, visto che, ad esempio, con i cambiamenti climatici l’escursione termica in Abruzzo è diventata ottimale per la produzione agricola di eccellenza, a differenza di altri luoghi – precisa la nota online. Dunque, occorre moltiplicare le forze per risolvere le problematiche ancora in essere, a cominciare dall’approvvigionamento idrico e massimizzare l’utilizzo dei fondi europei a sostegno del settore”. Con queste parole il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ha introdotto i lavori del convegno “Rafforzamento delle aree rurali nell’UE attraverso la politica di coesione – il sistema idrico in Abruzzo”, organizzato dal coordinamento regionale di Fratelli d’Italia, che si è svolto ieri pomeriggio in una gremita sala conferenze dell’hotel Della Piana di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Focus del dibattito, le politiche di coesione comunitarie e le loro conseguenze e opportunità per il comparto agricolo abruzzese nelle aree interne e rurali, le misure da adottare per contrastare le future emergenze idriche, in particolare nel Fucino, con relatori gli europarlamentari del gruppo European conservatives and reformists (Ecr), Denis Nesci e Francesco Ventola, in video collegamento, il senatore Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il deputato Guerino Testa, vice coordinatore regionale, la responsabile regionale del dipartimento Agricoltura di Fdi, Ombretta Mercurio e per la Coldiretti, il presidente regionale Pietropaolo Martinelli, il direttore regionale Marino Pilati, il direttore provinciale dell’Aquila, Domenico Roselli – precisa il comunicato. (com/red)

