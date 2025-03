Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fulco Pratesi, Di Marco: paladino dell’Ambiente e amico dell’Abruzzo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Molti sono i ricordi che mi legano a Fulco Pratesi, fondatore del Wwf Italia e Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo dal 1995 al 2005 . Mi onoro di averlo conosciuto, di aver avuto con lui sempre piena sintonia sul tema della valorizzazione dei nostri borghi e delle politiche di conservazione dei territori inseriti nei Parchi”, così il consigliere regionale Antonio Di Marco – “Tante le amicizie in comune con le quali abbiamo condiviso incontri e battaglie per la tutela della natura e della sostenibilità ambientale – ricorda Di Marco – . Voglio ricordarlo in due occasioni per me molto importanti: nel 2003, ad Abbateggio, Vincitore della Sezione Saggistica del Premio Parco Majella e nel 2016, con il libro Storia della natura d’Italia e quando in una gremitissima sala della Figlia di Iorio della Provincia di Pescara, celebrammo i primi 50 anni del WWF in Italia, la sua creatura e l’eredità che ci ha lasciato”. (com/red)

