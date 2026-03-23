Consiglio Regionale d’Abruzzo. Furti in aumento, depositata proposta legge di D’Incecco e Mannetti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 marzo 2026 – 08:58- “I numeri sui furti in abitazione in Abruzzo parlano chiaro e impongono una risposta politica forte, immediata e senza ambiguità”. Lo dichiarano i consiglieri regionali della Lega Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco, commentando i dati emersi dall’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis–Verisure – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel 2024 in Abruzzo si sono registrati 2.933 furti in abitazione, con un’incidenza di 23,1 episodi ogni 10.000 abitanti e un aumento del +10,6% rispetto al 2023. A questo si aggiungono 44 rapine in abitazione, che collocano la regione al 4° posto in Italia per incidenza – si apprende dal portale web ufficiale. “E non è questione solo di numeri – spiegano -. Parliamo di famiglie che vivono nella paura, di anziani soli sempre più esposti e di territori che rischiano di diventare vulnerabili – precisa la nota online. Ancora più grave è la situazione nelle province: L’Aquila registra l’incidenza più alta, mentre Chieti segna un aumento del +31,9%. È evidente che il fenomeno è in espansione e non più episodico – riporta testualmente l’articolo online. Per questo abbiamo già depositato in Consiglio regionale una proposta di legge sulla sicurezza urbana e territoriale, che punta a un cambio di passo concreto e strutturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La nostra proposta prevede in particolare finanziamenti regionali ai Comuni per l’installazione e l’ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza; la creazione di un sistema integrato di sicurezza urbana con maggiore coordinamento tra enti locali e forze dell’ordine; contributi per i cittadini e le imprese che investono in sistemi di sicurezza passiva (allarmi, porte blindate, tecnologie smart); l’istituzione di fondi dedicati alle aree più colpite da furti e reati predatori; il rafforzamento dei progetti di controllo di vicinato e sicurezza partecipata – È necessario – proseguono – passare dalle parole ai fatti – aggiunge la nota pubblicata. La sicurezza deve tornare al centro dell’agenda politica regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non possiamo accettare che l’Abruzzo scivoli nelle classifiche negative mentre i cittadini chiedono protezione e presenza dello Stato – riporta testualmente l’articolo online. La nostra proposta di legge – concludono – rappresenta una risposta concreta e immediata – viene evidenziato sul sito web. La sicurezza non ha colore politico: è un diritto fondamentale che va garantito a tutti e per questo auspichiamo la massima condivisione”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it